EVGA представила видеокарты серии GeForce RTX 3060

EVGA представила видеокарты серии GeForce RTX 3060. GeForce RTX 3060 обеспечиват стабильный высокий фреймрейт в современных играх с разрешением 1080p и 1440p. Как и все видеокарты новой серии, EVGA GeForce RTX 3060 также поддерживает технологию NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast.

Новинка имеет двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами. Небольшие размеры видеокарты делают ее идеальным выбором для построения компактной игровой системы. Дизайн выполнен в стиле EVGA, черный кожух, черные вентиляторы и черная металлическая пластина. Вентиляторы оснащены функцией Zero дБА. Видеокарта имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Когда выйдет видеокарты EVGA GeForce RTX 3060 на данный момент неизвестно.
Комментарии и отзывы EVGA GeForce RTX 3060
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