Новинка имеет двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами. Небольшие размеры видеокарты делают ее идеальным выбором для построения компактной игровой системы. Дизайн выполнен в стиле EVGA, черный кожух, черные вентиляторы и черная металлическая пластина. Вентиляторы оснащены функцией Zero дБА. Видеокарта имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Когда выйдет видеокарты EVGA GeForce RTX 3060 на данный момент неизвестно.
EVGA представила видеокарты серии GeForce RTX 3060. GeForce RTX 3060 обеспечиват стабильный высокий фреймрейт в современных играх с разрешением 1080p и 1440p. Как и все видеокарты новой серии, EVGA GeForce RTX 3060 также поддерживает технологию NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast.