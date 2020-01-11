EVGA представила видеокарту RTX 2060 KO

Модель GeForce RTX 2060 KO является стандартной версией RTX 2060, так как компания выпустила еще одну версию, с приставкой KO Ultra Gaming. Они отличаются лишь тактовыми частотами.

EVGA GeForce RTX 2060 KO имеет на борту 6 Гб памяти. Пропускная способной составляет 336 Гб/с. Карта работает на 192 битной шине со скоростью 14 Гб/с. В результате, пропускная способность памяти выше, чем у AMD Radeon RX 5600 XT, которая является прямым конкурентом.

Видеокарта представлена с двумя вентиляторами, классическую расцветку черно-серебристого цветов. RTX 2060 KO оснащена цельнометаллической задней пластиной. Пользователю доступны один DVI, HDMI и DisplayPort разъемы.

Видеокарта быстрее на 20%, чем GeForce GTX 1660 SUPER, а также предлагает новые функции такие как RTX, DLSS и другие. EVGA GeForce 2060 KO Gaming станет доступна по цене от 279 долларов.