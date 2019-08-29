EVGA представляет блоки питания SuperNOVA серии G5

EVGA SuperNOVA G5 входит в ряды блоков питания EVGA 80 PLUS Gold и создан для обеспечения максимальной производительности и тишины.

Характеристики

Сертификация 80 Plus гарантирует, что блок питания не расходует энергию и не превращает его в избыточное тепло. При типичной нагрузке этот блок питания эффективен на 91% или выше. Источники питания G5 также имеют конструкцию с активными зажимными цепями, преобразователь постоянного тока и активный PFC для обеспечения жесткого регулирования напряжения и низкого уровня пульсаций и шума.

Полностью модульный дизайн, можно использовать только те кабели, которые необходимы, уменьшая загромождение кабелей и улучшая поток воздуха в корпусе. 100% алюминиевые твердотельные конденсаторы на модульной плате, которые повышают эффективность и уменьшают влияние факторов окружающей среды после преобразования энергии в постоянный ток, но до того, как он покинет источник питания.

Ультра тихий 135-мм жидкостный динамический подшипник с режимом EVGA ECO. Также G5 оснащен вентилятором большего размера, чем G3, чтобы уменьшить шум без увеличения размера блока питания. Этот блок питания обеспечит полную защиту цепей: OCP, OVP, UVP, OTP, OPP и SCP. И поддержка EVGA в течение 10 лет.