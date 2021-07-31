EVGA расширяет ассортимент блоков питания серии Supernova P6

EVGA добавила в линейку блоков питания Supernova P6 новые модели мощностью 650, 750, 850 и 1000 Вт. Благодаря конструкции полного моста, LLC Resonant Rectification и DC-DC SuperNOVA P6 обеспечивает непревзойденную стабильность, бескомпромиссную эффективность и чрезвычайно точное регулирование напряжения.

Модели используют полностью модульную конструкцию, благодаря чему, вы можете использовать только необходимые кабели. Блоки питания Supernova P6 оснащены 135 мм вентилятором.

EVGA Supernova P6 имеют сертификат 80 PLUS Platinum. В производстве использованы 100% японские конденсаторы, отличающиеся своей надежностью. Поставляются блоки питания с 10 летней гарантией EVGA.

Блоки питания обладают функциями защиты, такими как OVP (защита от перенапряжения), UVP (защита от пониженного напряжения), OCP (защита от перегрузки по току), Dual OPP (защита от перегрузки по мощности), SCP (защита от короткого замыкания) и OTP (защита от перегрева).

Доступность и стоимость блоков питания серии Supernova P6 не раскрыты.