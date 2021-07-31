EVGA расширяет ассортимент блоков питания серии Supernova P6

EVGA добавила в линейку блоков питания Supernova P6 новые модели мощностью 650, 750, 850 и 1000 Вт. Благодаря конструкции полного моста, LLC Resonant Rectification и DC-DC SuperNOVA P6 обеспечивает непревзойденную стабильность, бескомпромиссную эффективность и чрезвычайно точное регулирование напряжения.

Модели используют полностью модульную конструкцию, благодаря чему, вы можете использовать только необходимые кабели. Блоки питания Supernova P6 оснащены 135 мм вентилятором.

EVGA Supernova P6 имеют сертификат 80 PLUS Platinum. В производстве использованы 100% японские конденсаторы, отличающиеся своей надежностью. Поставляются блоки питания с 10 летней гарантией EVGA.

Блоки питания обладают функциями защиты, такими как OVP (защита от перенапряжения), UVP (защита от пониженного напряжения), OCP (защита от перегрузки по току), Dual OPP (защита от перегрузки по мощности), SCP (защита от короткого замыкания) и OTP (защита от перегрева).

Доступность и стоимость блоков питания серии Supernova P6 не раскрыты.
Комментарии и отзывы EVGA Supernova P6
Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок п...
Тестируемый сегодня блок питания HIPER HPB-600RGB ориентирован на массовый сегмент. Для него заявлен низк...
EVGA расширяет ассортимент блоков питани...
EVGA добавила в линейку блоков питания Supernova P6 новые модели мощностью 650, 750, 850 и 1000 Вт. Благо...
Phanteks представила блоки питания AMP 1...
Компания Phanteks расширяет ассортимент блоков питания представив две модели с сертификацией Gold - AMP 1...
Thermaltake дополняет серию блоков питан...
Thermaltake расширяет линейку блоков питания Toughpower GF1 представив две модели мощностью 1000 Вт и 120...
Anker представляет новую линейку зарядны...
Anker представила линейку сверхбыстрых зарядных устройств второго поколения Nano II с нитридом галлия (Ga...
EVGA анонсировала два блока питания сери...
EVGA анонсировала два блока питания серии SuperNOVA 1600 и 1300 P+. Обе модели имеют рейтинг 80+ Platinum...
Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок...
С линейкой блоков питания KCAS от AEROCOOL мы знакомились на примере нескольких серий, как начальной, так...
Razer выпустила зарядное устройство USB-...
Razer выпустила зарядное устройство USB-C GaN на 130 Вт. Зарядное устройство основано на нитриде галлия, ...
Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкойОбзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой
Обзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питанияОбзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питания
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офисаОбзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса
Лучшие сетевые фильтры. Pilot Pro GPЛучшие сетевые фильтры. Pilot Pro GP
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor