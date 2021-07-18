EVGA выпустила материнскую плату Z590 DARK для экстремального разгона

Выпущена материнская плата EVGA Z590 DARK для экстремального разгона процессора и памяти. Новинка поддерживает процессоры Intel 10-го и 11-го поколений.

Плата оснащена 21 фазной системой питания. EVGA Z590 DARK имеет два слота DDR4 DIMM с максимальной поддержкой скорости 5333 МГц + (OC). Новинка предлагает два усиленных слота PCIe Gen 4.0 x16, один PCIe Gen 3.0 x4 и три слота M.2. Кроме того, есть 8 портов SATA.

Два вентилятора расположены на задней панели, они нагнетают воздух на радиатор обеспечивая дополнительное охлаждение. Радиаторы соединены между собой тепловой трубкой.

Плата оснащена широкими настройками для разгона, поддерживает ПО EVGA ELEET X1 и имеет новейшую версия BIOS. Порты ввода/вывода включает в себя 7.1-канальный аудиоразъем, четыре порта USB 3.1 Gen 2 Type-A, один USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.1 Gen 1, PS/2, две антенны Wi-Fi, две сетевые карты Intel 2.5GbE, HDMI и DP-порты.

Ориентировочная стоимость материнской платы EVGA Z590 DARK составляет 599 долларов.