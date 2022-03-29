EVGA выпустила новые видеокарты GeForce RTX 3090 Ti FTW3

EVGA GeForce RTX 3090 Ti колоссально мощная во всех отношениях, она обеспечивает совершенно новый уровень производительности при разрешении 8K. Он основан на архитектуре NVIDIA Ampere, которая удваивает производительность трассировки лучей и искусственного интеллекта благодаря улучшенным ядрам RT, тензорным ядрам и новым потоковым мультипроцессорам. В сочетании с новейшими технологиями для охлаждения, включая нагревательную пластину с охлаждающей камерой, охлаждение с 3,5 слотами и полный контроль с программным обеспечением EVGA Precision X1, серия EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 меняет определение максимальной производительности.

Серия EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3, разработанная для самых требовательных геймеров, создателей контента и специалистов, оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP и 320 Tensor-TFLOPs. Видеокарта оснащена 24 ГБ самой быстрой памяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с.