EVGA выпустила обновление BIOS для видеокарты RTX 3080 FTW3 ULTRA

EVGA выпустила обновление для своей видеокарты RTX 3080 FTW3 Ultra, которая увеличивает мощность потребления карты до 450 Вт, с заявленных 400 Вт. Новое обновление BETA BIOS предназначено для оверклокеров. Увеличение мощности не гарантирует, что видеокарта станет производительнее. EVGA рекомендует при разгоне видеокарты использовать блок питания мощностью 850 Вт Gold и выше.

Увеличение заявленной мощности позволит владельцам EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra выполнить процедуру разгона с легкостью. После обновления прошивки BIOS, с помощью утилиты GPU-Z TechPowerUp можно проверить изменения мощности карты. Инструкции по обновлению BIOS изложены на форуме компании.