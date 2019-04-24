EasySkinz предлагает еще один способ защитить смартфон от повреждений

Сегодня стеклянные и металлические конструкции смартфонов очень популярны и всегда полезно иметь защиту для вашего телефона. Есть тонна аксессуаров на выбор, но они добавляют слой пластика поверх роскошных материалов, из которых была изготовлена трубка. Есть еще одна категория защиты «скины телефона».
Компания EasySkinz проектирует, разрабатывает и производит скины как новый способ защиты и покрытия смартфонов и электронных устройств. Наклейки сделаны из высококачественной самоклеющейся пленки с уникальной клеевой основой. Единственный в своем роде продукт поставляется с широким разнообразием отделок - текстурированных, матовых или глянцевых - и тоннами впечатляющих цветовых вариантов, принтов и коллекций.
При этом прецизионное покрытие идеально подходит под размеры любого устройства, включая изогнутые края, кнопки, камеры и порты. Скины компании также поддерживают беспроводную зарядку. 23 апреля EasySkinz была удостоен королевской премии 2019 года за предпринимательство в международной торговле - самая престижная деловая награда признает выдающиеся достижения и превосходство компании.