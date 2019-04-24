EasySkinz предлагает еще один способ защитить смартфон от повреждений

Сегодня стеклянные и металлические конструкции смартфонов очень популярны и всегда полезно иметь защиту для вашего телефона. Есть тонна аксессуаров на выбор, но они добавляют слой пластика поверх роскошных материалов, из которых была изготовлена ​​трубка. Есть еще одна категория защиты «скины телефона».

Компания EasySkinz проектирует, разрабатывает и производит скины как новый способ защиты и покрытия смартфонов и электронных устройств. Наклейки сделаны из высококачественной самоклеющейся пленки с уникальной клеевой основой. Единственный в своем роде продукт поставляется с широким разнообразием отделок - текстурированных, матовых или глянцевых - и тоннами впечатляющих цветовых вариантов, принтов и коллекций.

При этом прецизионное покрытие идеально подходит под размеры любого устройства, включая изогнутые края, кнопки, камеры и порты. Скины компании также поддерживают беспроводную зарядку. 23 апреля EasySkinz была удостоен королевской премии 2019 года за предпринимательство в международной торговле - самая престижная деловая награда признает выдающиеся достижения и превосходство компании.