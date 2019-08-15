Экран Blackview BV5900

За производительность Blackview BV 5900 отвечает процессор MediaTek MT 6761. Автономную работу в течение суток обеспечивает батарея на 5580 мАч. Из коробки аппарат работает на Android 9.0 Pie. Приятным дополнением станет наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей.Для фронтальной камеры предусмотрен вырез-капелька, поэтому экран кажется безрамочным и занимает всю площадь фронтальной панели. Сзади расположились две камеры Sony на 13 Мп, способные делать качественные снимки в любых условиях окружающей среды. Blackview BV 5900 не пропускает влагу, пыль, грязь, поэтому его можно смело брать в пустыню, горы или водное путешествие.Корпус модели обладает плавными изгибами по краям и надёжно лежит в руке благодаря специальным вставкам за задней крышке. Углы смартфона усилены таким образом, что при падении экран остаётся целым даже при сильном ударе.О стоимости новинки пока неизвестно.