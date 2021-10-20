Экран из ткани Splay и короткофокусный пикопроектор

Splay - это новая комбинация небольшого пикопроектора и тканевого дисплея, которая в сочетании позволяет создать большой 24,5-дюймовый экран. Проектор предлагает разрешение 1920 x 1080 пикселей и теперь доступен для просмотра на Kickstarter.

Splay легко трансформируется между самым большим портативным дисплеем и единственным ультракороткофокусным пикопроектором. Изготовлен с использованием запатентованной технологии, в том числе единственного в мире материала для дисплеев, который полностью расширяется и складывается во всех направлениях. Splay - ваш спутник в напряженные рабочие дни и в дни веселых приключений. Splay - это самый большой портативный дисплей с диагональю 24,5 дюйма на рынке. Благодаря 4 часовой автономной работе и сверхъяркости 800 нит вы можете работать без напряжения в любом помещении или на улице в хорошо затененных местах.