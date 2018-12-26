Экспериментальные идеи от Samsung

Samsung представит новую партию проектов C-Lab. Например aMo, это инструмент записи ASMR, который сочетает в себе телефон с чехлом, имитирующим человеческое ухо, вплоть до формы.

Визуально это выглядит глупо, но по факту это лучшее пространственное аудио и более реалистичные звуки благодаря некоторой магии рендеринга звука AI. Girin - это подставка для монитора, которая регулирует положение дисплея для коррекции осанки. Alight - это настольная лампа с искусственным интеллектом и камерой, которая регулирует свет в зависимости от того, что вы пытаетесь сделать. SnailSound - это слуховой помощник, который использует AI на вашем телефоне для калибровки наушника и улучшения вашего звучания. Samsung делает ставку на то, что некоторые идеи C-Lab достаточно актуальны, чтобы использовать их в повседневной жизни.