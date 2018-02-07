Elecom выпускает 10-гигабитную сетевую карту (EDB-10GMPE4T)

Японский Elecom теперь также выпускает 10-гигабитную сетевую карту. Хорошо видеть более широкое внедрение на потребительском рынке, и когда это происходит от азиатских компаний, таких как Elecom, это обычно снижает цены.Хотя эти карты по-прежнему дороги, часто колеблются в районе 150 долларов США. Новая карта EDB-10GMPE4T будет работать с стандартным кабелем Cat6, а это означает, что помимо совместимого коммутатора ваша существующая проводка по локальной сети (в настоящее время это большая часть CAT6e), вы можете воспользоваться новыми скоростями без необходимости перепрошивки. Со стандартным CAT 6 вы все равно будете получать скорости, такие как 5 или 10 гигабит.Карточка использует мощность 6,1 Вт при полном использовании и имеет размеры W 121 × D 84 × H 19 мм с весом 38 г.