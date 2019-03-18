Электрическая зубная щетка Goby x Will Bryant Artist Edition

Усовершенствуйте способ чистки зубов с помощью электрической зубной щетки Goby x Will Bryant Artist Edition.

В сотрудничестве с художником Уиллом Брайантом этот комплект содержит все необходимое для комфортной чистки зубов. Комплект Goby x Will Bryant Brush включает электрическую зубную щетку, качающуюся головку щетки, гигиеническую подставку и крышку головки щетки. Набор Artist Edition также оснащен зарядным устройством USB и адаптером для портативной зарядки. Обладая уникальным дизайном, электрическая зубная щетка имеет долговечный аккумулятор, поэтому вам не нужно заряжать его постоянно. Кроме того, мягкие щетинки на головке щетки эффективно безопасно очищают зубы и десны. Стоимость зубной щетки составляет 60 долларов.