Электронный планшет J.ZAO JZ10LC

Матовый экран с хорошими углами обзора не бликует на солнце, а если комплектный стилус затерялся в недрах сумки, для рисования можно воспользоваться любым твердым предметом — например, ручкой с надетым колпачком. Получившийся текст или рисунок можно сохранить в электронном виде с помощью специального приложения, а затем мгновенно очистить дисплей одним нажатием кнопки.Планшет для рисования и заметок — альтернатива вечно мнущейся бумаге на прогулке или в дороге. В отличие от большинства недорогих аналогов, модель получила цветной экран: такой наверняка понравится ребенку. А если часто нужно делать наброски или записывать что-то от руки, гаджет пригодится и взрослому.Стоимость планшета составит 20 долларов.