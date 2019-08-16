Электросамолет Alpha Electro G2 упал в озеро

Электрический самолет Alpha Electro G2, который активно тестировался в последнее время, неожиданно упал в озеро прямо во время очередного полета. К сожалению, на борту самолета находились высокопоставленные чиновники Норвегии, которые и попали в аварию. Все выжили и практически не пострадали, так как самолет упал прямо в озеро, а не в землю или асфальт, но сама ситуация не очень радостная. Вероятно, в ближайшем будущем данные самолеты больше в небо не поднимутся, пока их не протестируют и не выполнят все проверки для предотвращения таких вот ситуаций. Сейчас же хорошо то, что никто не пострадал и можно говорить о весьма успешном приземлении в аварийном состоянии. Будем следить за ситуацией и расскажем вам все самое интересное.