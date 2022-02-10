Elgato представила портативную светодиодную панель Key Light Mini

Компания Elgato, ведущий поставщик аппаратного и программного обеспечения для создателей контента, объявила сегодня о Key Light Mini, портативной светодиодной панели с боковой подсветкой. Благодаря многослойной диффузии, перезаряжаемой батарее и легкому форм-фактору размером всего 6 x 4 дюйма Key Light Mini позволяет создавать профессиональный контент где угодно.

Компактный и прочный Key Light Mini оснащен металлическим корпусом со светодиодами OSRAM премиум-класса, который питается от быстро заряжающегося интеллектуального аккумулятора, обеспечивающего до 2 часов работы при 100% яркости или 4 часа при 50% яркости без подзарядки. При подключении к сетевой розетке в вашей студии можно активировать режим обхода, чтобы продлить срок службы батареи. Key Light Mini ярко светит со световым потоком 800 люмен и полностью регулируется, а диапазон цветовой температуры от 2900 до 7000K позволяет создателям создавать идеальные образы как в помещении, так и на улице. Настройки освещения можно регулировать с помощью встроенных элементов управления или по беспроводной сети при подключении к сети Wi-Fi с помощью приложения Elgato Control Center на iPhone, Android, Mac или ПК.
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