Elgato выпустила карту захвата нового поколения HD60 X

Компания Elgato, ведущий поставщик аппаратного и программного обеспечения, сегодня объявила о выпуске новой мощной внешней карты захвата HD60 X. Обладая самыми современными характеристиками и полной совместимостью с игровыми консолями последнего поколения, HD60 X позволяет транслировать и записывать игровой процесс в высочайшем качестве без ограничений.

HD60 X, созданный на основе знаменитого HD60 S+, имеет совершенно новую архитектуру с задними портами. Устройство размером с ладонь с функцией plug-and-play подключается к консоли и отправляет видео как на игровой дисплей, так и на ПК. После этого вы сможете играть в высококачественные игры во время прямой трансляции на Twitch или YouTube в качестве Full HD 1080p60, одновременно записывая кадры 1080p60 HDR10 на жесткий диск. Технология Instant Gameview синхронизирует вашу трансляцию с вашим игровым процессом, позволяя вам следить за лентой захвата со сверхнизкой задержкой.

4K Capture Utility (4KCU), мощное, но простое в использовании программное обеспечение Elgato для захвата игр, создано специально для создателей контента, желающих записывать без ограничений. 4KCU записывает весь контент — геймплей, ролики, саундтрек, чат — в высоком разрешении 1080p60 HDR10 или 4K30 с первозданным звуком 48 кГц.

Live Commentary позволяет сохранить свой голос в виде отдельной дорожки и регулировать уровни на лету. Для записи во время прямой трансляции технология Stream Link выводит собственный канал HD60 X на 4KCU и стороннее программное обеспечение для вещания, такое как OBS Studio, поэтому вы можете записывать чистый игровой процесс без помех во время потоковой передачи с наложениями, предупреждениями и т. д.

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