Elgato запускает педаль Stream Deck и официальный плагин для Discord

Сегодня компания Elgato представила многофункциональную педаль Stream Deck, а также официальную интеграцию с Discord. Stream Deck Pedal — это устройство за 89,99 долларов, имеет три педали, которые могут управлять программным обеспечением, оборудованием и многим другим. Он идеально подходит для стримеров, которым нужно запускать эффекты, переключать сцены или переключать камеры.

Stream Deck поддерживает несколько действий, поэтому вы можете объединить несколько функций, которые могут срабатывать с перерывами или все сразу. Таким образом, одна педаль может сделать снимок экрана, открыть папку, в которой он хранится и запустить Twitter. Или вы можете изменить сцены потоковой передачи, воспроизвести новую песню и переключиться на устройство смены голоса с помощью одной педали.

Педаль имеет цепкую поверхность и противоскользящие ножки, поэтому педаль Stream Deck легко остается на месте под столом. Наряду с педалью Stream Deck, Elgato также, запускает свой официальный плагин Discord Stream Deck. До сих пор вам приходилось использовать сторонние плагины, чтобы быстро отключить звук вызова Discord. Новый плагин Elgato поддерживает отключение микрофона, функцию push-to-talk, возможность присоединяться к голосовым каналам и переключать текстовые каналы.
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