«Энциклопедия Diablo» - подарочный артбук для поклонников вселенной

В самое ближайшее время свет увидят сразу два проекта в легендарной вселенной: мобильная Diablo Immortal и переиздание великой Diablo II: Resurrected. Более того, в кузницах Blizzard уже полным ходом кипит работа над новым потенциальным шедевром Diablo IV. При этом, учитывая разочарование поклонников после не самого удачного релиза Warcraft III: Reforged и десятки сильных конкурентов по жанру, жизненно необходимо подпитать интерес фанатов к будущим играм. Трилогия книг Каина, Тираэля и Адрии расширили вселенную Дьябло, но в закромах Blizzard осталось еще много артов и историй, которые были бы интересны поклонникам. В компании подумали, что не стоит пропадать добру, и свет увидела новая «Энциклопедия Diablo» под редакцией одного из авторов лора для игр Blizzard Роберта Брукса. В этот раз российский издатель АСТ не стал выжидать долгих 7 лет, и практически единовременно представил на суд общественности локализованную версию фолианта, правда, весьма ограниченным тиражом.

Книга выполнена на прекрасном техническом уровне: твердая обложка с теснением, мелованная глянцевая бумага, цветная печать высокого качества. Издание имеет формат A4 (29x21x1.6 см) и, при 256 страницах, весит 1.24 кг. Локализация выполнена достойно: все названия соответствуют тем, к которым мы привыкли в игре. А вот по содержанию это не совсем энциклопедия в привычном смысле слова, а скорее артбук, включающий более пяти сотен иллюстраций, набросков и концептов, сдобренных ранее не опубликованными историями от художников и разработчиков о том, как создавались персонажи, локации, экипировка и монстры. Для всех работ указан не только автор, но и где изображение использовалось. Большая часть материала, безусловно, взята из работ к Diablo III, но можно найти рисунки и к предыдущим играм серии, а также грядущему Diablo IV.

Книга состоит из нескольких разделов. Вначале идут вводные истории от автора обложки к Diablo II Брома, геймдизайнера Криса Метцена и ведущих художников, раскрывающих некоторые секреты уникальности этой готической вселенной. Отдельно стоит отметить работу Метцена «Проникновение скверны в принца Альбрехта», которая навивает воспоминания о приключениях в первой части саги. Самый крупный раздел посвящен персонажам.

Поклонники смогут узнать больше о всех классах из Diablo III, таких знаковых героях как Декард Каин, Лия и Адрия, а также некоторых второстепенных персонажей игры. Читатель может не только ознакомиться с историей создания, особенностями и интересными историями, связанными с ними, например, о том, как Декард получил свое имя, но и проследить путь развития образов начиная от карандашных набросков, а заканчивая уникальными артами, ранее не встреченными мною на просторах сети.

Большая часть этого раздела посвящена каждому из главных демонов и архангелов. Особенно было познавательно читать о том, как придумывалась внешность Владыки Ужаса, и как она эволюционировала от первой игры к третьей, а также узнать, сколько раз менялись образы Азмодана и Белиала. Кстати, не обошли здесь стороной и Лилит, которая, судя по всему, сыграет значительную роль в сюжете Diablo IV. Еще одной примечательной деталью стали лица архангелов, которые на финальных рисунках отсутствуют, но вот в процессе создания концептов, зачастую, визуализируются художниками.

Поскольку главный смысл игры в поиске более совершенного снаряжения, то на страницах энциклопедии просто не смогли отказаться от посвященного этому раздела. Во время геймплея, наверняка, никто не обращал внимания, как в деталях выглядит тот или иной меч, отдавая приоритет его боевым характеристикам. Теперь будет возможность заполнить этот пробел. Самые знаковые клинки, кинжалы, луки, топоры, алебарды, цепы и посохи здесь показаны в мельчайших подробностях.

Художники расскажут, какую роль играют материалы брони, кого она должна облегать, а у кого – сидеть свободно, а также поделятся секретами создания сетов экипировки. Немного места отвели и различным тотемам, шестам, колодцам и прочим элементам окружающего мира.

Третий раздел посвящен созданиям, с которыми мы безжалостно расправлялись на протяжении всех частей. Тут читатель узнает, что Король Леорик получил несколько десятков вариантов набросков, прежде чем Бром собрал их все воедино, Мяснику пришлось нарастить лишнего мяса, сделав его визуально больше, колдунью Магду одели в фиолетовое, выделив на фоне желтой пустыни, а Дева Похоти чуть было не пропустила релиз Diablo III. Здесь же найдутся наброски и арты штурмового зверя, ангелов и жнецов, различных животных, демонов и нежити всех мастей.

Четвертый раздел посвящен тому, о чем не задумываешься при крушении черепов монстров, но что является неотъемлемой частью игры, создающей весь антураж – окружению. Поклонники смогут посетить многострадальный Тристрам, земли Пограничья, шумный Калдей, неприступный Бастион, гору Арреат, золотые Небеса, самый значимый город людей Вестмарш и даже абстрактный Пандемоний. Для меня было интересно не только оценить действительно сильные работы художников, которые хоть сейчас можно вешать в гостиной, но и посмотреть предвещающие их карандашные наброски, где, зачастую, кроется множество скрытых деталей.

Заключительная часть полностью посвящена грядущей Diablo IV. Тут можно встретить множество изображений Лилит, прикованную и страдающую от боли Андариэль (видимо, в игре она все-таки вернется), а также служителей темного культа, козлоногих демонов и утопленников. Но больше всего меня потрясла картина с противостоянием ангелов и демонов, где в центре изображены Инарий, Лилит и созданные ими люди. Сразу чувствуются какие-то библейские мотивы.

Артбук получился очень атмосферный, с головой окунающий в мрачную и жестокую, но удивительную вселенную Diablo. Прекрасные работы ведущих художников Blizzard, которые можно изучать часами, приятно дополняются интересными историями их создания.

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Приятно, что в книге нашлось место не только для иллюстраций к третьей части саги, но и ранним проектам, а целый раздел посвящен грядущей Diablo IV. После изучения артбука, сразу же захотелось сделать предзаказ на нее. «Энциклопедия Diablo» — это очень качественное подарочное издание, которое украсит книжную полку любого поклонника серии, главное, чтобы всем желающем хватило ограниченного тиража.Автор: Артем Костенко