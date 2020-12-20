Endgame Gear представила обновленную игровую мышь XM1R

Endgame Gear выпустила обновленную версию игровой мыши XM1, выпущенную в прошлом году.

XM1R оснащена новым датчиком PixArt PAW3370 с максимальным значением до 19000 CPI. Endgame Gear XM1R получила новые переключатели Kailh GM 8.0 со сроком службы 80 миллионов нажатий. В мышке используется микроконтроллер STM32 ARM и запатентованная технология с временем отклика 1 мс.

Игровая мышь с простым дизайном представлена в черном и белом исполнении. Вес мыши составляет 70 граммов.

На данный момент игровая мышь Endgame Gear XM1R доступна только в Великобритании за 49,99 фунтов стерлингов (67 долларов).