Energizer рассказала о линейке смартфонов Ultimate

Компания Energizer представит на выставке MWC 26 своих новых смартфонов, но компания уже дала подробный обзор, самой интересной линейки продуктов - серии Ultimate. Energizer Ultimate U620S Pop и U630S Pop - оба телефона оснащены двойными селфи-всплывающими камерами. Они объединяют 16 мп основную камеру с 2 мп датчиком глубины.

Energizer Ultimate U620S Pop является премиум предложением с 6.2 дюймовым экраном, разрешением 1080p+, чипсетом будет являться P70 MediaTek Helio. Он поставляется с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти, а также имеет слот microSD. На задней панели установлена тройная камера - 16 + 5 + 2 мп. Сбоку расположился считыватель отпечатков пальцев. Смартфон будет питаться от аккумулятор емкостью 3200 мАч с функцией быстрой зарядки.

Energizer Ultimate U630S Pop - имеет экран с диагональю 6.3 дюйма и с разрешением 720p+, работает на чипсете P22 Helio, с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Он оснащен аккумулятором на 3500mAh. Сзади находится двойная камера - 16 + 2MP - и сканер отпечатков пальцев.

Energizer Ultimate U650S - самый большой смартфон из серии, имеет 6.5 дюймовый дисплей с разрешением 720p+. На дисплее расположился вырез в виде капли с 16 мп камерой для селфи, на задней панели расположилась двойная камера на 16 + 2 мп. Телефон оснащен чипсетом Helio P22 с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Внутри находится аккумулятор на 3500 мАч с функцией быстрой зарядки.

Energizer Ultimate U620S - имеет 6,2-дюймовый экран с разрешением 720p+. На задней панели расположилась двойная камера на 16 + 2 мп. Этот телефон оснащен чипсетом MediaTek MT6765. Он предлагает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб для хранения. Ultimate U620S имеет самую большую батарею из всей линейки - 4000 мАч.

Energizer Ultimate U570S - является самым маленьким смартфоном с 5.7 дюймовым экраном с разрешением 720p+. Он также имеет небольшой вырез для 16 мп селфи-камеры. Этот смартфон является начальным уровнем из серии Ultimate. Он имеет батарею емкостью 3000 мАч и порт microUSB, а также разъем для наушников 3,5 мм.