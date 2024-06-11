Enermax представила блок питания на 2400 Вт

В последнее время процессоры нового поколения, да и видокарты тоже, потребляют просто безумные объёмы энергии, что негативно сказывается на сложности в процессе сборки компонентов системы. Ведь если процессор потребляет до 400 Вт энергии, а у Intel такие имеются, а видеокарта в пике потребляет 450-500 Вт (разогнанные RTX 4090 на такое способны), то пользователю просто чтобы запитать систему нужен блок питания минимум на 1 кВт. При этом есть правило не нагружать блок питания свыше 50-60%, потому что при загрузке на 70%, например, у блока питания сильно падает коэффициент полезного действия и эффективность работы снижается. Вот и выходит, что для топовой системы необходимо иметь блок питания на 1600-2000 Вт. На рынке таких не очень много, но всё же они существуют.

Например, недавно на выставке Computex 2024 компания Enermax представила блок питания мощностью 2400 Вт, который позволяет легко справиться с игровой сборкой топового уровня без каких-либо проблем. Это на самом деле не самый большой объём на рынке, потому что у многих компаний есть подобные решения, но в данном случае блок питания ещё и компактный, а также получил самые передовые технологии для защиты системы от перепадов напряжения и не только. К сожалению, пока что новостей про этот блок питания не так уж много — компания не горит желанием называть цену, потому что она, скорее всего, будет просто заоблачной, да и про дату релиза тоже деталей нет. Другое дело, что это явно не массовый продукт и интересуются им те, у кого денег предостаточно в любом случае.