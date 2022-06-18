Энтузиаст напечатал на принтере крепление Apple за 59 долларов

Предстоящая функция Apple Continuity Camera, позволяющая использовать iPhone в качестве веб-камеры без проводов, — одна из тех функций, которые мне больше всего нравятся в следующей версии macOS и iOS — и, похоже, я не одинок в этом. Джонатан Уайт, инженер-программист Apple, уже изготовил крепления для 3D-печати, которые позволяют вам прикреплять телефон к компьютеру вместо того, чтобы ждать появления на рынке официальных аксессуаров или даже операционных систем, которые позволяют официально запустить эту функцию. Крепления, которые Уайт сделал для iMac Pro и MacBook Pro, относительно просты. У них есть крючки для крепления на ваш компьютер и слот для зарядной шайбы MagSafe, которая будет удерживать ваш телефон на месте, чтобы он мог направить камеру на ваше лицо.

В то время как хардкорные бета-тестеры могут захотеть попробовать 3D-печать крепления самостоятельно (или распечатать его с помощью сервиса, такого как Shapeways), я бы, вероятно, порекомендовал большинству людей просто дождаться официальных аксессуаров. Для самодельной версии более или менее требуется зарядная шайба MagSafe за 40 долларов, что также означает, что у вашего телефона будет маленький хвост, свисающий с задней части экрана. (Хотя это означает, что технически вы можете заряжать свой телефон, используя его в качестве веб-камеры, если хотите). Уайт говорит, что версия крепления для iMac «вряд ли» подойдет для 24-дюймовых iMac с процессором M1, что неудивительно — они прямоугольные, тогда как старый дизайн iMac немного напоминает морскую ракушку. Тем не менее, Уайт предоставил 3D-файлы на GitHub, поэтому, если у вас более новый iMac или что-то вроде Apple Studio Display, вы можете настроить дизайн под себя.
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