Энтузиаст напечатал на принтере крепление Apple за 59 долларов

В то время как хардкорные бета-тестеры могут захотеть попробовать 3D-печать крепления самостоятельно (или распечатать его с помощью сервиса, такого как Shapeways), я бы, вероятно, порекомендовал большинству людей просто дождаться официальных аксессуаров. Для самодельной версии более или менее требуется зарядная шайба MagSafe за 40 долларов, что также означает, что у вашего телефона будет маленький хвост, свисающий с задней части экрана. (Хотя это означает, что технически вы можете заряжать свой телефон, используя его в качестве веб-камеры, если хотите). Уайт говорит, что версия крепления для iMac «вряд ли» подойдет для 24-дюймовых iMac с процессором M1, что неудивительно — они прямоугольные, тогда как старый дизайн iMac немного напоминает морскую ракушку. Тем не менее, Уайт предоставил 3D-файлы на GitHub, поэтому, если у вас более новый iMac или что-то вроде Apple Studio Display, вы можете настроить дизайн под себя.