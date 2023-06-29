Энтузиаст разогнал ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 почти до 4,0 ГГц

Известный на весь мир оверклокер Аллен Splave Голиберсуч смог разогнать графический процессор AD102 от NVIDIA на графической карте ROG Matrix GeForce RTX 4090 от ASUS до почти 4,0 ГГц — точнее говоря, до 3 945 МГц — без модификации самой карты. Учитывая использование охлаждения жидким азотом, карта успешно прошла тест GPUPi 32B 3.3 и даже установила мировой рекорд в этом тесте. С помощью системы охлаждения жидким азотом на карте ROG Matrix GeForce RTX 4090 (которая имеет все шансы возглавить список лучших графических карт в своём сегменте), энтузиаст Splave смог разогнать графический процессор AD102 до ранее невиданных 3 945 МГц, но добиться отметки в 4,0 ГГц так и не смог, что, конечно, очень обидно на самом деле.

Но важно отметить, что он не вносил изменения в карту, а просто заменил штатную систему охлаждения жидкостью на Kingpin Cooling TEK-9 Icon Extreme и установил три контроллера ElmorLabs HOT300. Весь «тюнинг» системы и разгон производились с помощью настроек BIOS и специального программного обеспечения для разгона. При тактовой частоте видеокарты 3 945 МГц процессор рассчитал число Пи до 32 000 000 000 знаков за 46,077 секунды, что, по словам Splave, является мировым рекордом. GPUPi, конечно же, не является нагрузкой на графику, поэтому остаётся вопрос, насколько высоко ROG Matrix GeForce RTX 4090 сможет разогнать графический процессор в реальных играх, но приближение к рубежу 4,0 ГГц в тактовой частоте является важным достижением.
Игры из Xbox Game Pass теперь доступны в NVIDIA GeForce Now…
Microsoft планирует предложить игры из каталога Game Pass на стриминговой платформе NVIDIA GeForce Now — …
PNY представила видеокарту GeForce RTX 4070 Blower…
Компания PNY официально представила необычную видеокарту GeForce RTX 4070 Blower, которая, как следует из…
AMD представила видеокарты Radeon Pro W7900 и W7800…
Сегодня компания AMD официально представила свои первые графические карты на основе GPU RDNA 3 для работы…
Появились цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 от MSI…
Первые кастомные модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 от MSI были добавлены в список товаров америка…
Технология NVIDIA DLSS 2 оказалась на голову лучше AMD FSR 2…
Технология NVIDIA DLSS 2 обошла своего конкурента AMD FSR 2 в 26 играх, что демонстрирует превосходство «…
Palit представила видеокарты RTX 4070…
Сегодня компания Palit, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально пре…
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарт…
В мае компания NVIDIA расширила семейство видеокарт на микроархитектуре ADA Lovelace с поддержкой трассир…
Характеристики AMD Radeon RX 7600 слили в сеть…
Сегодня появилась первая информация о характеристиках видеокарты AMD Radeon RX 7600 с объёмом памяти 8 ГБ…
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor