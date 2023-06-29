Энтузиаст разогнал ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 почти до 4,0 ГГц

Известный на весь мир оверклокер Аллен Splave Голиберсуч смог разогнать графический процессор AD102 от NVIDIA на графической карте ROG Matrix GeForce RTX 4090 от ASUS до почти 4,0 ГГц — точнее говоря, до 3 945 МГц — без модификации самой карты. Учитывая использование охлаждения жидким азотом, карта успешно прошла тест GPUPi 32B 3.3 и даже установила мировой рекорд в этом тесте. С помощью системы охлаждения жидким азотом на карте ROG Matrix GeForce RTX 4090 (которая имеет все шансы возглавить список лучших графических карт в своём сегменте), энтузиаст Splave смог разогнать графический процессор AD102 до ранее невиданных 3 945 МГц, но добиться отметки в 4,0 ГГц так и не смог, что, конечно, очень обидно на самом деле.

Но важно отметить, что он не вносил изменения в карту, а просто заменил штатную систему охлаждения жидкостью на Kingpin Cooling TEK-9 Icon Extreme и установил три контроллера ElmorLabs HOT300. Весь «тюнинг» системы и разгон производились с помощью настроек BIOS и специального программного обеспечения для разгона. При тактовой частоте видеокарты 3 945 МГц процессор рассчитал число Пи до 32 000 000 000 знаков за 46,077 секунды, что, по словам Splave, является мировым рекордом. GPUPi, конечно же, не является нагрузкой на графику, поэтому остаётся вопрос, насколько высоко ROG Matrix GeForce RTX 4090 сможет разогнать графический процессор в реальных играх, но приближение к рубежу 4,0 ГГц в тактовой частоте является важным достижением.