Энтузиаст разогнал ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 почти до 4,0 ГГц

Но важно отметить, что он не вносил изменения в карту, а просто заменил штатную систему охлаждения жидкостью на Kingpin Cooling TEK-9 Icon Extreme и установил три контроллера ElmorLabs HOT300. Весь «тюнинг» системы и разгон производились с помощью настроек BIOS и специального программного обеспечения для разгона. При тактовой частоте видеокарты 3 945 МГц процессор рассчитал число Пи до 32 000 000 000 знаков за 46,077 секунды, что, по словам Splave, является мировым рекордом. GPUPi, конечно же, не является нагрузкой на графику, поэтому остаётся вопрос, насколько высоко ROG Matrix GeForce RTX 4090 сможет разогнать графический процессор в реальных играх, но приближение к рубежу 4,0 ГГц в тактовой частоте является важным достижением.