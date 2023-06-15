Энтузиаст уже протестировал AMD RX 7800 XT

Информационное издание Igor's Lab приняло решение определить потенциальные возможности грядущей видеокарты RX 7800 XT. Для этого была использована графическая карта Radeon Pro W7800 от AMD с отключённой памятью — использовалось всего 50% от общего объёма видеопамяти. Результаты симуляции и теоретические расчёты позволяют предположить, что грядущая видеокарта 7800 XT будет находиться по производительности примерно между RX 6800 XT и RX 6900 XT, или между конкурирующими моделями NVIDIA RTX 4070 и 4070 Ti. Radeon Pro W7800 является частью серии рабочих графических видеокарт линейки W7000 от AMD и использует новейшую архитектуру RDNA 3. Карта имеет 70 вычислительных блоков на основе чипа Navi 31, 32 ГБ памяти и общую потребляемую мощность в 260 Вт.

Из-за этого W7800 с 256-битным интерфейсом памяти является наилучшим вариантом для симуляции гипотетической RX 7800 XT — отключение половины видеопамяти позволяет получить практически те же характеристики, которые должны быть у RX 7800 XT. Также стоит отметить, что издание Igor's Lab представила два разных сценария тестирования — первый заключался в физической симуляции 7800 XT путём искусственного отключения половины памяти, что приводило к 16 ГБ GDDR6 памяти на видеокарте. Второй сценарий использовал теоретические расчёты, основанные на результатах энергоэффективности RX 7900 XT. Очевидно, что оба сценария представляют собой лишь приблизительную оценку производительности, но это уже что-то.
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