Epic Games представила ИИ-NPC

Компания Epic Games запускает новый инструмент под названием Conversations — он позволит создателям контента для Fortnite экспериментировать с ИИ-персонажами, с которыми игроки смогут разговаривать и взаимодействовать. По словам Epic Games, вместо ручного написания диалогов для NPC разработчики смогут превращать персонажей в ИИ-собеседников, способных вести беседы и реагировать на игроков. Такие герои смогут выступать, например, в роли выдающего задания персонажа или рассказчика. Автору достаточно задать базовые параметры — как персонаж мыслит, что знает, как себя ведёт, а затем выбрать подходящий голос.

Одновременно компания обновила правила безопасности, чтобы подобные персонажи не становились проблемными. Разработчикам запрещено создавать образы, предназначенные для медицинских или психологических консультаций. Также нельзя делать персонажей, которые играют роль романтического партнёра, спутника для свиданий или иного близкого компаньона. Кроме того, запрещены попытки обхода встроенных систем безопасности и ограничений контента. При этом ждать массового появления таких NPC пока рано — сейчас Conversations имеет статус экспериментального инструмента, поэтому разработчики не могут публиковать игровые режимы с ИИ-персонажами до перехода функции в стадию бета-тестирования. Представитель Epic Games Джейк Джонс сообщил, что сроков запуска бета-версии пока нет. Но это явно интересное нововведение.