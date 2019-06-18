Epson EF-100 официально представлен

Официально представлен самый компактный в мире лазерный проектор Epson EF-100, который идеально подойдет для целого ряда задач. Вы можете использовать данное устройство дома, запуская фильмы или сериалы на большом полотне, либо же задействовать функции продукта на работе для проведения презентаций. Это очень удобно, если вам нужно постоянно перемещать продукт, так как при весе в 2,7 килограмма у вас просто не возникнет проблем при транспортировке, плюс устройство занимает очень мало места. Пока что стоимость Epson EF-100 не называют, но это явно не бюджетное решение и стоит такая штука крайне дорого. С другой стороны, за эти деньги вы получаете идеальный продукт для того, чтобы получать контент с комфортом и радостью.