Эргономичная игровая мышь RBT Rebel Real

Исключите риск случайного нажатия с помощью эргономичной игровой мыши RBT Rebel Real.

Обладая уникальным дизайном обратного действия, это мышь позволяет вашим пальцам отдыхать и расслабляться, а не зависать над кнопками. Мышь RBT Rebel Real уменьшает силу щелчков, располагая точки активации у основания ваших пальцев.

Точно так же он требует минимальных усилий для активации и практически избавляется от любого движения пальца. Эргономичная игровая мышь также изолирует движение щелчка и предотвращает непреднамеренное движение мыши. Идеально подходит для любителей игр. Кроме того, это снижает шансы на надавливание под запястье.