Эргономичный чемодан с колесами повышенной проходимости - G-RO SIX

Новый чемодан, созданный G-RO под названием SIX, специально разработанный для обеспечения возможности «легкого» путешествия.

Он оснащен уникальной ручкой под наклоном 66 °, четырьмя колесами повышенной проходимости, увеличенному объему и улучшенной эргономике. SIX запущен через Kickstarter и уже собрал более $ 900 000.

С новой конфигурацией толчка вес тела пользователя выступает в качестве противовеса, требующего нулевой дополнительной энергии для вращения. Это делает маневрирование в людных местах и ​​навигацию по узким проходам самолета так же легким, как толкать детскую коляску.

Размер составляет 22 "x 14" x 9 ", максимально допустимый размер ручной клади для большинства авиакомпаний. Поставки по всему миру ожидаются в конце этого года.