Escobar Fold вышел в продажу

Интернет поразила весьма интересная новость — брат Пабло Эскобара выпустил в продажу свою версию складного смартфона под названием Escobar Fold. Этот продукт является полной копией смартфона Samsung Galaxy Fold, только тыльная панель гаджета выглядит более стильно и ярко, плюс Escobar Fold рекламируют довольно откровенными роликами с девушками в нижнем белье, так что популярность устройству обеспечена. Важно отметить, что Escobar Fold продают со стартовой стоимостью всего в 399 долларов, что крайне дешево на самом деле. Видимо, при копировании производитель решил урезать все функции смартфона и оставить только складной дисплей. Хотя, и этого будет достаточно, чтобы многие пользователи задумались о приобретении продукта в будущем.