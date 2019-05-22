Evil Geniuses доверяет Razer

Компания Razer, которую мы все знаем по достаточно крутой игровой периферии, заключила партнерское соглашение с киберспортивной организацией Evil Geniuses. Теперь игроки данной команды в разных дисциплинах будут выступать с периферией Razer и это говорит о многом. Дело в том, что на некоторых турнирах призовой фонд составляет миллионы долларов и крупные команды не будут рисковать и использовать разного рода второсортные продукты. Если Evil Geniuses играет на периферии Razer, то это можно считать неким знаком качества. Для игроков это яркий пример того, что периферии этого бренда можно доверять и играть с максимальным комфортом и удобством. Особенно это важно в тех ситуациях, когда речь идет о высоком уровне в соревновательной игре.