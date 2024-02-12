Европейская версия Xiaomi 14 окажется недешевой

Греческое издание Techmaniacs раздобыло подробности о европейской цене глобальной версии флагманского смартфона Xiaomi 14, релиз которой ожидается 25 февраля. Утверждается, что версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти обойдется в 1100 евро. Продажи новинки в Старом Свете стартуют 29 февраля.

Напомним, что Xiaomi 14 оснащается 6,36-дюймовым дисплеем OLED C8 с разрешением 2670:1200 точек, динамически изменяемой частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и OIS), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4610 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.