Европейская версия Xiaomi Pad 7 будет стоить 430 евро

Профильное издание Dealabs поделилось подробностями о европейском релизе планшетов Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro, которые были выпущены в Китае еще осенью прошлого года. Итак, базовая модель будет стоить 430 и 470 евро за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старшая модель обойдется в 530 и 630 евро за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что Xiaomi Pad 7 получил предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2, 11,2-дюймовый дисплей IPS с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 30-144 Гц и максимальной яркостью 800 нит, восьмиядерную платформу Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 8850 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.
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