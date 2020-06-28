Европейский Huawei P20 Pro обновили до EMUI 10

Компания Huawei начала распространение обновления до свежей версии фирменной оболочки EMUI 10 для европейских версий смартфонов Mate 10 Pro и P20 Pro. Обновление для моделей P20 и P20 Pro под номером 10.0.0.161 весит около 4,5-4,8 ГБ, а для Mate 10 Pro – характеризуется номером 10.0.0.159 и размером 4,37 ГБ.

Представленный больше двух лет назад Huawei P20 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67.