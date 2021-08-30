ФАС подала иск на Apple

Федеральная антимонопольная служба вновь решила подавать иск против компании Apple, так как та по мнению властей нарушает закон о честной конкуренции. Дело в том, что в официальном магазине производителя банально нет информации о второстепенных платежных системах, так что пользователь при загрузке приложения получает информацию исключительно о том, что он может расплатиться за внутриигровую валюту или за покупку данного приложения исключительно в AppStore. Никаких других средств оплаты и вариантов приобретения приложения или внутриигрового контента в официальном магазине компании Apple просто нет. Это, по мнению федеральной антимонопольной службы, нарушают закон о честной конкуренции, и на текущий момент власти требуют от компании Apple данную проблему устранить. Конечно, это действительно нарушает законы о конкуренции, но нужно понимать, что из-за одной России компания Apple не будет менять основные параметры своего цифрового магазина.

Более того, даже когда в Америке и Европе подавали иски с аналогичными требованиями, компания всё равно оставалась при своём и не меняет механику оплаты в своём цифровом магазине. Это говорит о том, что компании гораздо дешевле заплатить небольшой штраф по данному иску, чем терять огромную прибыль от оплаты любых приложений или внутриигрового контента, с которого сама компания получает 30% комиссии. Да и достаточно странно, что федеральная антимонопольная служба России подаёт подобного рода иски.
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