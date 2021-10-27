FSP Group выпускает блок питания CRPS 2000 Вт для приложений центра обработки данных

FSP Group, ведущий мировой производитель источников питания, представила новое семейство продуктовой линейки CRPS с уровнем эффективности 80 Plus. Первым пионером на рынке является FSP2000-20HM, который разработан в соответствии с последними тенденциями в области серверов, систем хранения и сетевых приложений. Новый CRPS 2000 W расширяет портфель продуктов FSP Group и отвечает требованиям центров обработки данных для телекоммуникаций, передачи данных, облачной инфраструктуры и корпоративных ИТ-клиентов. При существующей номинальной мощности CRPS от 550 Вт до 2400 Вт FSP предоставляет производителям полную серию решений для электропитания серверов, сетевых устройств для облачных и гипермасштабируемых сред. Эта серия может удовлетворить потребности рынка от систем начального уровня до энергоемких, высокопроизводительных серверов с ограниченным пространством. FSP2000-20HM размещен в стандартном корпусе CRPS размером всего 2,89 x 7,28 x 1,57 дюйма (73,5 x 185,0 x 40 мм), достигаемом за счет цифровой топологии питания и новейших технологий компоновки компонентов.

Этот источник питания имеет широкий входной диапазон от 90 до 264 В переменного тока, активную коррекцию коэффициента мощности и сертифицирован для титанового уровня эффективности 80 Plus, который превышает 96% при типичной нагрузке. Это означает, что блок питания будет соответствовать требованиям центров обработки данных в будущем и сэкономить больше энергии для клиентов. Он также генерирует основной выход 12 В постоянного тока, а также резервный 12 В постоянного тока для схем, связанных с системой и управлением питанием. Основной выход постоянного тока FSP2000-20HM может непрерывно выдавать до 163,6 А и дополнительный пиковый ток 45 А для лучшей пиковой производительности системы. Кстати, HVDC (постоянный ток высокого напряжения, номинальное напряжение 240 В) также поддерживает выходную мощность 2000 Вт.
Комментарии и отзывы CRPS 2000 Вт
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