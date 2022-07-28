FSP представила линейку блоков питания HYDRO PTM X PRO

FSP представила блоки питания серии HYDRO PTM X PRO.

Новейшие блоки питания серии HYDRO PTM X PRO сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum. Полностью модульная конструкция обеспечивает простую укладку кабелей. В серии Hydro PTM X PRO используются японские конденсаторы Bulk для обеспечения более длительного срока службы и защиты вашего блока питания от внезапных изменений мощности. Внутри установлен бесшумный 120 мм вентилятор. Полная защита: OCP/OVP/OPP/SCP/OTP.

Стоимость блока питания HYDRO PTM X PRO мощностью 850 Вт составляет 179 долларов, а 1000 Вт блок питания обойдется в 199 долларов.