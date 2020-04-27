FSP представила платиновый блок питания для системы Intel NUC

В мире очень популярными стали компактные системы малых размеров NUC. Для сборки такой системы необходимо учитывать размеры комплектующих. FSP представила блок питания FSP500-30AS Flex ATX 80 PLUS для Intel NUC. Блок питания обеспечивает высокую эффективность и низкий уровень шума при максимальной нагрузке.

С помощью приложения PMBus пользователь может настроить скорость вращения вентилятора, напряжение, также мониторить состояние блока питания. Flex ATX 500 Вт 80 PLUS имеет защиту от перенапряжения и перегрузки. Блок питания уже доступен.