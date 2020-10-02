FSP представила серию блоков питания Hydro PTM PRO

Компания FSP представила серию блоков питания Hydro PTM PRO. Модельный ряд включает в себя блоки питания мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт.

Печатная плата блоков питания имеет трехслойное покрытие, а корпус покрытие Off-Wet. Серия Hydro PTM PRO использует 100% японские электролитические конденсаторы с длительным сроком службы.

Блоки питания предлагают сертификат эффективности 80 Plus Platinum, обеспечивая КПД до 92%. Модели полностью модульные, кабели плоские. Hydro PTM PRO соответствует последним стандартам ATX12V v2.4 и EPS12V v2.92 и имеют все защитные стандарты безопасности.

Блоки питания поступили в продажу, цена начинается от 164 долларов.
Комментарии и отзывы FSP Hydro PTM PRO
Обзоры:
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Новости:
Seasonic презентовала модульный кабель Molex MicroFit 3.0

Вы уже знаете, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 используют 12-контактный разъем для питания. Seasonic...
FSP представила серию блоков питания Hydro PTM PRO

Компания FSP представила серию блоков питания Hydro PTM PRO. Модельный ряд включает в себя блоки питания ...
Gigabyte представила модульные блоки питания с поддержкой видеокарт NVIDIA Ampere

Gigabyte представила модульные блоки питания с поддержкой видеокарт NVIDIA Ampere. Два блока питания мощн...
Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы
Лучшая электрическая зубная щетка. Oral-B Pro 7000Лучшая электрическая зубная щетка. Oral-B Pro 7000
Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TVОбзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV
Лучший чехол для Sony Xperia XZ3...
Лучший чехол для Sony Xperia XZ3Если вы следите за рынком смартфонов и видите то, куда двигается современная индустрия, то понимаете, что...
Seagate выпустила гелиевый жесткий диск ...
Seagate выпустила гелиевый жесткий диск Seagate выпустила жесткий диск серии Exos объемом 18 Тб. Новый диск обеспечивает высокую производительнос...
Realme V5 показали на рендере...
Realme V5 показали на рендереМы уже привыкли к тому, что на просторах интернета достаточно часто появляются данные о свежих гаджетах е...
PNY представила видеокарты GeForce RTX 3...
PNY представила видеокарты GeForce RTX 3Компания PNY представила свои видеокарты GeForce RTX 30 серии XLR8. Серия включает три модели конфигураци...
Philips представила Bluetooth-динамик TA...
Philips представила Bluetooth-динамик TAШведская эстетика Philips TAJS50 была разработана датским дизайнером столового серебра Georg Jensen. ...
ID-Cooling анонсирует низкопрофильный ку...
ID-Cooling анонсирует низкопрофильный куКомпания ID-Cooling анонсирует низкопрофильный кулер IS-60 EVO ARGB. Воздушный кулер имеет общую высоту в...
Streacom DA2 Version 2 компактный корпус...
Streacom DA2 Version 2 компактный корпусStreacom представила корпус DA2 Version 2 выполненный в ITX форм-факторе. DA2 Version 2 имеет улучшенную ...
Смартфон Realme Narzo 20 оценен в 142 до...
Смартфон Realme Narzo 20 оценен в 142 доКомпания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Narzo 20, которая получила восьмиядерн...
Представлена камера Canon EOS R5 за 3900...
Представлена камера Canon EOS R5 за 3900Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную фотокамеру EOS R5, которая может похвастаться возм...
Samsung представила Galaxy M31s...
Samsung представила Galaxy M31sКомпания Samsung представила новый бюджетный смартфон под названием Galaxy M31s. ...
GeIL объявляет о выпуске памяти ORION Ph...
GeIL объявляет о выпуске памяти ORION PhКомпания GeIL, одна из ведущих мировых производителей компонентов для ПК совместно с ASRock, сегодня объя...
Лучший VR-шлем. Oculus Rift S...
Лучший VR-шлем. Oculus Rift SНесмотря на повальную популярность шлемов виртуальной реальности, пользователи до сих пор не совсем поним...
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor