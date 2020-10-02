Компания FSP представила серию блоков питания Hydro PTM PRO. Модельный ряд включает в себя блоки питания мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт.

Печатная плата блоков питания имеет трехслойное покрытие, а корпус покрытие Off-Wet. Серия Hydro PTM PRO использует 100% японские электролитические конденсаторы с длительным сроком службы.

Блоки питания предлагают сертификат эффективности 80 Plus Platinum, обеспечивая КПД до 92%. Модели полностью модульные, кабели плоские. Hydro PTM PRO соответствует последним стандартам ATX12V v2.4 и EPS12V v2.92 и имеют все защитные стандарты безопасности.

Блоки питания поступили в продажу, цена начинается от 164 долларов.