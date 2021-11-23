FSP представляет адаптер серии U3

FSP Group, ведущий производитель блоков питания, объявила сегодня о выпуске нового адаптера серии FSP U3. Новый адаптер серии U3 на 50% меньше своих предшественников, что делает высокопроизводительный адаптер CoC tier 2, DOE VI и Energy Star одним из самых эффективных, компактных и надежных доступных вариантов. По мере того, как вычислительная мощность компьютеров и электронных устройств становится все более и более мощной, увеличивается и требуемая им мощность. Серия FSP U3 идет вразрез с этой тенденцией, предлагая высокую грузоподъемность и эффективность в значительно меньшем корпусе. Чтобы удовлетворить постоянно растущую потребность в энергоэффективности при меньшей занимаемой площади.

Новый адаптер серии FSP U3 меньше смартфона и имеет толщину всего 1 дюйм. Он основан на продуманной и надежной технологии, которая обеспечивает эффективность преобразования более 90%, повышая энергоэффективность и предотвращая потери энергии. Стандартное зарядное устройство EMC и IEC также имеет улучшенную защиту от скачков напряжения и температуры, а также встроенную схему PFC. Серия FSP U3 создана, чтобы развить успех своего предшественника, оптимизируя системы электропитания практически в любом приложении.
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