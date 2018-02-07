FSP выпускает Hydro PTM + 1400W, блок питания с жидкостным охлаждением

FSP выпускает новейший Hydro PTM +, уникальный источник питания с жидкостным охлаждением, который отличается своей эффективностью, мощностью и лучшими тепловыми характеристиками. При включенном водянном охлаждении блок питания спокойно справляется с нагрузкой до 1400 Вт мощности, но когда потребность в энергии будет ниже 50% нагрузки, Hydro PTM + работает в пассивном режиме, оставаясь полностью в бесшумном состоянии. Hydro PTM +, в дополнение к фантастическим поставкам энергии и уникальному решению для охлаждения, соответствует потребностям любого геймера, также предлагая хорошую внешность. С ASUS Aura Sync сертифицированное RGB-освещение внутри устройства и полностью модульная конструкция с ленточными кабелями, Hydro PTM + - это первый блок питания, который действительно сочетает в себе мощность, охлаждение и эстетику.