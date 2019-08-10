FaceID Apple iPhone можно обмануть

2019-08-10, Автор - Adelia; Продукт - iPhone ; [99]
IPhone компании, которые идут с технологией безопасности FaceID, могут быть одурачены, используя очки и ленту.

В сообщении с веб-сайта Threat Post говорится, что при разблокировке, когда iPhone обнаруживает, что пользователь носит очки, он «не извлекает 3D-информацию из области глаз, когда распознает очки». Чтобы ошибка работала, исследователи стремились обойти одну из функций биометрической аутентификации-обнаружение «живости», которая отвечает за то, чтобы FaceID iPhone понимал, какие функции являются реальными или поддельными для людей. Он учитывает фоновый шум, искажение отклика и размытость фокуса и сканирует глаза пользователя.

Когда пользователь носит очки, процесс сканирования глаз с помощью функции «живости» меняется. Так, они смогли использовать эту слабость, используя пару очков с черной лентой на линзах и белую ленту внутри черной ленты. С этими очками на жертве они смогли обойти экран блокировки iPhone, который действительно дал им доступ ко всему.


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