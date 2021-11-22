Facebook Messenger и Instagram получат сквозное шифрование только в 2023 году

Как сообщает известное издание The Guardian, глава службы безопасности Facebook (она же Meta) Антигона Дэвис написала комментарий для The Telegraph, в котором предупреждала, что развертывание сквозного зашифрованного обмена сообщениями в Facebook Messenger и Instagram отложено «где-то до 2023 года». Стоит напомнить, что компания, занимающаяся социальными сетями, изначально планировала завершить этот шаг уже в 2022 году, но ей нужно дополнительное время, чтобы сделать все правильно. Звучит достаточно странно, так как на самом деле никаких трудностей в реализации сквозного шифрования нет.

Например, дополнительная конфиденциальность уже включена в WhatsApp по умолчанию, но Facebook Messenger и Instagram по-прежнему требуют, чтобы вы запускали зашифрованный чат («Секретные разговоры» в Messenger). И эта задержка может привести к неудачному выбору времени, по крайней мере, в Великобритании. В 2023 году страна принимает закон о безопасности, который потребует от технологических компаний предотвращения жестокого обращения и защиты детей. Хотя для этого не требуются бэкдоры для шифрования, нынешний министр внутренних дел Великобритании Прити Патель не стесняется выступать против шифрования по умолчанию — она ​​утверждает, что это «серьезно» ограничит возможности правоохранительных органов по преследованию преступников. К тому времени, как закон вступит в силу, Meta может столкнуться с давлением, требующим изменить свои планы.
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