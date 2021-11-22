Facebook Messenger и Instagram получат сквозное шифрование только в 2023 году

Например, дополнительная конфиденциальность уже включена в WhatsApp по умолчанию, но Facebook Messenger и Instagram по-прежнему требуют, чтобы вы запускали зашифрованный чат («Секретные разговоры» в Messenger). И эта задержка может привести к неудачному выбору времени, по крайней мере, в Великобритании. В 2023 году страна принимает закон о безопасности, который потребует от технологических компаний предотвращения жестокого обращения и защиты детей. Хотя для этого не требуются бэкдоры для шифрования, нынешний министр внутренних дел Великобритании Прити Патель не стесняется выступать против шифрования по умолчанию — она утверждает, что это «серьезно» ограничит возможности правоохранительных органов по преследованию преступников. К тому времени, как закон вступит в силу, Meta может столкнуться с давлением, требующим изменить свои планы.