Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban Stories

Facebook, совместно с Ray-Ban анонсировали умные очки Ray-Ban Stories.

Умные очки Ray-Ban Stories оснащены двумя встроенными 5 МП камерами, которые позволяют снимать фото и видео продолжительностью до 30 секунд. Кроме того, новинка получила поддержку голосового помощника Facebook Assistant. Ray-Ban Stories также имеет встроенную светодиодную подсветку и динамики. Для совершения звонков в очках реализовано три микрофона с шумоподавлением.

Устройство будет доступно в различных цветовых оттенках, всего их насчитывается около 20, а также варианты с прозрачной, солнцезащитной линзой и другими.

Ориентировочная стоимость умных очков Ray-Ban Stories составляет 299 долларов.