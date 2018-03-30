Facebook задерживает выпуск умного динамика, оснащенного камерой

В прошлом году мы впервые услышали о планах Facebook конкурировать с Amazon, Google и Apple на рынке «умных динамиков». Ранее должны были раскрыт информацию о динамике в мае на конференции, но в последнее время Facebook оказался в центре серьезного скандала с использованием данных и конфиденциальности.Умный динамик Facebook, по-видимому, будет предназначен для видеочата, с сенсорным дисплеем и камерой. Широкоугольный объектив, расположенный на динамике, будет способен распознавать лицо пользователя и связывать его со своей учетной записью Facebook. Он также будет снабжен цифровым помощником, таким как Apple Siri, или Алекса Amazon.