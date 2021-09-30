Fairphone 4 смартфон с 5-летней гарантией

Fairphone 4 не похож на телефоны других производителей. Большинство производителей устройств поощряют вас обновлять свой телефон каждые два года. Даже если вы используете один из лучших телефонов Android , отсутствие долгосрочных обновлений программного обеспечения или проблемы с аккумулятором означают, что вам придется сменить телефон через несколько лет.

С 1,4 миллиардами телефонов, проданных по всему миру, и только 15% этих устройств утилизировано, индустрия смартфонов вносит огромный вклад в электронные отходы. Миссия Fairphone - продвигать экологичность и разрабатывать телефоны, которые будут служить намного дольше, а также ограничивать электронные отходы, облегчая продление срока службы телефона. Для этого в его телефонах есть съемные батареи, внутренние компоненты, которые пользователи могут легко отключить, а также долгосрочные обновления, обеспечивающие получение необходимых обновлений программного обеспечения на устройствах.

Fairphone 3 был выпущен два года назад но с точки зрения материалов, качества сборки и устойчивости, он оказался не очень хорошим смартфоном. Чипсет Snapdragon 632 не впечатлил, качество отображения было плохим, а батареи хватало на короткий срок.

Fairphone стремится исправить все эти проблемы с помощью своего новейшего устройства, сохраняя при этом идеалы, которые выделяет бренд. Fairphone 4 - это первый 5G телефон голландского бренда, который получил множество обновлений: у него новый дизайн, созданный с нуля, в том числе задняя панель, сделанная из 100% переработанного поликарбоната после потребителя, - мощное внутреннее оборудование, большой аккумулятор, увеличенный объем оперативной памяти и хранилища.

Что касается самого оборудования, здесь есть значительные обновления. Fairphone 4 оснащен 6,3-дюймовой панелью Full HD + со слоем Gorilla Glass 5, чипсетом Snapdragon 750G с возможностью подключения 5G, 6 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ памяти или высокопроизводительной моделью с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, а также Съемный аккумулятор емкостью 3905 мАч. Есть возможность подключения двух SIM-карт через eSIM, NFC и боковой датчик отпечатков пальцев.