Fintic настольный тикер для новостей

Если вы хотите отслеживать свои вложения в акции или криптовалюту, вас может заинтересовать новый настольный тикер Fintic, запущенный через Kickstarter. Программируемый тикер на рабочем столе можно использовать для отображения самых разных данных, от цен на акции до заголовков новостей или даже погоду.

Технические характеристики тикера Fintic для настольных ПК:
  • Материал: черный АБС-пластик
  • Размеры: 390 мм x 110 мм x 60 мм (15,3 дюйма x 4,3 дюйма x 2,3 дюйма)
  • Длина шнура питания: 2 м
  • Требования к питанию: универсальный вход переменного тока 85-264 В переменного тока, 5 В 11 А
  • Разрешение дисплея: 128 × 32, 4096 пикселей, шаг 3 мм, полные цвета RGB
  • Процессор: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-разрядный (Raspberry Pi 3A +)
  • Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц IEEE 802.11.b / g / n / ac Беспроводная локальная сеть

Просто подключите тикер к своему Wi-Fi, подключите любое устройство с интернет-браузером к той же сети Wi-Fi, и вы можете контролировать все, что отображается в тикере через свой интернет-браузер. После того, как вы выберете желаемые настройки, тикер будет обновляться самостоятельно через соединение Wi-Fi.

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