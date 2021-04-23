Фиолетовый iPhone 12 можно заказать в России

Компания Apple начала принимать предзаказы на смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 в недавно представленной фиолетовой расцветке. В Соединённых Штатах iPhone 12 mini оценен в 700 долларов за версию с 64 ГБ флеш-памяти, а iPhone 12 – 800 долларов. В России смартфоны доступны по цене в 70 и 80 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что iPhone 12 mini характеризуется поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 5,4-дюймовым Super Retina XDR OLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, фирменной платформой Apple A14, 4 ГБ ОЗУ, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, возможностью записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 к/с, аккумулятором ёмкостью 2227 мАч, размерами 131,5:64,2:7,4 мм и массой 133 грамма.