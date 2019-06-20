Фирменный флагман HTC U19e

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 710 с 6 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и аккумулятором ёмкостью 3930 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Основная камера в нём двойная с сенсорами на 12 и 20 Мп и поддержкой двух кратного оптического зума. Фронтальная камера также двойная с возможностью сканирования радужной оболочки глаза для безопасной разблокировки.HTC U19e получил 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей и соотношение сторон 18:9 без вырезов и «челок». Смартфон выпускается в светло-зеленом и фиолетовом цветах. Второй вариант имеет прозрачную область на задней стороне, под которой видно «внутренности» устройства. Там же находится сканер отпечатков пальцев. Как и во флагманах, в новинке используются фирменные стереодинамики HTC BoomSound.О стоимости новинки пока неизвестно.