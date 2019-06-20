Фирменный смартфон HONOR 20 Pro

Смартфон HONOR 20 способен воспроизводить музыку при подключении к беспроводным наушникам BeatsX на расстояние до 244,33 метра. Во время тестирования журналистами HONOR 20 Pro реальная дальность соединения оказалась еще выше и достигла внушительной отметки в 265 метров. Устойчивую связь с беспроводным динамиком гаджет продемонстрировал на расстоянии от 100 метров до 190 метров, максимальная дальнобойность сигнала составила 230,9 метра.Фирменный чип Huawei Hi1103, совместимый с мобильной платформой Kirin 980 совмещает сразу несколько функций: это не только Bluetooth-модуль, но и адаптер Wi-Fi, ИК-передатчик, приёмник GPS и даже FM-радио. Работа новинки регулируется алгоритмами искусственного интеллекта — при возникновении помех микросхема автоматически увеличивает мощность Bluetooth-сигнала.О стоимости новинки пока неизвестно.